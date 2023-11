Goiás demite Armando Evangelista e será comandado por auxiliar até final do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2023 - 10:31 Para compartilhar:

Com mínimas chances de evitar o rebaixamento à Série B, o Goiás resolveu dar uma cartada na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, demitiu o técnico Armando Evangelista e toda sua comissão técnica. O auxiliar técnico permanente, Leandro Campos, assume o cargo até o final da temporada.

Nos últimos 26 jogos, o Goiás sofreu 11 derrotas, empatou nove e venceu apenas seis, com aproveitamento total de 34%, insuficiente pra ficar fora das últimas posições. No momento, o Goiás soma 35 pontos e ocupa a 18ª posição. Só fica à frente do rebaixado América-MG (21) e do Coritiba (29), outro time ameaçado pela queda.

Evangelista também acumulou a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, vítima do Estudiantes, da Argentina.

O português de 50 anos deixa o clube acompanhado de sua comissão técnica formado por portugueses: Antônio Machado, auxiliar técnico, Filipe Feitas, preparador físico e Helder Coutinho, preparador de goleiros Helder Godinho, além de André Balinha, analista de desempenho.

Após perder para o Atlético-MG por 2 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada, o Goiás só volta a campo no dia 27 de novembro, quando vai enfrentar o Cruzeiro pela 35ª rodada, na Serrinha, em Goiânia (GO). Depois terá apenas mais três jogos para atingir, pelo menos a marca de 45 pontos: Grêmio (fora), Fortaleza (fora) e América-MG (casa).

