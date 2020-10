Goiás busca superar desfalques no duelo em casa com o Fluminense

Na lanterna do Brasileirão, o Goiás volta a campo nesta quarta-feira de olho na reabilitação para somar pontos e tentar sair da parte de baixo da tabela. Em casa, no estádio da Serrinha, o time recebe o Fluminense, às 20h30, pela 14.ª rodada.

Com apenas nove pontos, mas com três jogos a menos que grande parte de seus adversários, o Goiás aparece na 20.ª e última colocação. O time está há três pontos do Bahia, que tem 12 como primeiro clube fora da zona da degola.

O técnico Enderson Moreira tem diversos desfalques e deve apostar em alguns jovens oriundos das divisões de base. Isso porque o zagueiro David Duarte, o volante Sandro e o meia Daniel Bessa estão suspensos e ficam de fora. O primeiro foi expulso contra o Santos e os outros dois levaram o terceiro cartão amarelo.

Além deles, o atacante Douglas Baggio, que foi diagnosticado com coronavírus na última semana e segue de quarentena, e o goleiro Marcelo Rangel, com problemas respiratórios, continuam sendo desfalques, assim como na rodada anterior.

O atacante Keko Vilvalva, por sua vez, que foi titular contra o Santos, é dúvida. Ele sofreu um choque no joelho e precisou sair do duelo logo no começo da partida. Por enquanto, está entregue ao departamento médico, mas será reavaliado momentos antes da partida para ver se tem condições de jogo. A tendência, porém, é que Rafael Moura atue sozinho na frente desta vez, com cinco homens de meio-campo.

Na vaga de Sandro entre os volantes, quem irá assumir a titularidade é Daniel. Ele entrou no segundo tempo contra o Santos e agradou, por isso segue no time. No lugar de Daniel Bessa, na armação, Ignacio Jara e Ratinho disputam a titularidade, já que Victor Andrade segue na formação inicial. Na defesa, Heron é o mais cotado para fazer dupla de zaga com Fábio Sanchez.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS – Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Breno, Daniel, Victor Andrade, Ignacio Jara (Ratinho) e Vinícius Lopes; Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.

