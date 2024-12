Goiás aprova R$ 230,9 mi em financiamentos rurais do FCO

São Paulo, 31 – O Conselho de Desenvolvimento de Goiás (CD/CDE) aprovou na reunião de dezembro, a última deste ano, R$ 230,9 milhões em financiamentos do FCO Rural para o setor agropecuário do Estado, com 70% dos recursos destinados a pequenos produtores.

Os 76 projetos aprovados devem gerar 530 empregos, informou a Secretaria de Agricultura de Goiás (Seapa).

Pequenos produtores receberão R$ 162 milhões, enquanto R$ 43,1 milhões irão para propriedades pequeno-médias e R$ 25 milhões para médias.

Em 2024, o FCO já destinou mais de R$ 900 milhões ao setor rural goiano, disse a superintendente de Produção Rural da Seapa, Patrícia Honorato.

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) foi criado em 1988 para desenvolver os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.