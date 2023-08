Goiânia se prepara para receber a 4° edição do festival Buteco

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 13:32 Compartilhe

Considerado um dos mais importantes eventos de música na atualidade e o maior Buteco do Mundo, o festival criado pelo cantor Gusttavo Lima retorna a capital da música sertaneja no dia 2 de setembro.

A 4ª edição do evento será realizada no Estacionamento do Estádio Serra Dourada e contará com o show do dono da festa: Gusttavo Lima, além de Maiara & Maraísa, Eduardo Costa e Simone Mendes. Os ingressos podem ser adquiridos sempre pelo App BaladAPP (disponível para Android e iOS) e no site: baladapp.com.br

O evento que tem percorrido várias cidades do país, teve suas primeiras edições realizadas em 2018. Atualmente, os recordes de público a cada nova apresentação é o que mais chama a atenção por onde passa, ultrapassando 50 mil pessoas, principalmente Goiânia (GO), onde tudo teve início e onde acontece a edição comemorativa ao aniversário do Embaixador.

Vale ressaltar que o conceito “Buteco” surgiu a partir do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” (2014), onde a intenção era produzir um álbum que reunisse grandes clássicos do sertanejo romântico e de raiz, além de muita moda de viola. O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao formato festival que tem hoje.

