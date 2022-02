Godín marca na estreia, Hulk faz dois e Atlético Mineiro vence a Patrocinense

A lua de mel entre Atlético Mineiro e o Estádio Mineirão continua. Na manhã deste domingo (6), na primeira partida do ano no estádio, o time atleticano fez 3 a 0 na Patrocinense, com direito a gol do estreante Diego Godín, e segue invicto na liderança do Campeonato Mineiro. Na temporada passada, a equipe perdeu apenas um jogo no estádio e encerrou o ano com quase 90% de aproveitamento.

Desta vez com força máxima – o técnico Mohamed ‘El Turco’ tem alternado a escalação neste início de Estadual -, o atacante Hulk voltou a ser protagonista, ao marcar dois gols. Se ver o goleador balançar as redes não é novidade para a torcida, a segunda etapa reservou uma boa surpresa. O zagueiro uruguaio Godín estreou na equipe, ao entrar no lugar de Réver, e além de mostrar tranquilidade na zaga, marcou o último gol.

Após quatro rodadas, o Atlético tem agora dez pontos, um a mais do que o rival Cruzeiro, que ocupava temporariamente a liderança. A quinta rodada do Mineiro está agendada para a próxima quarta-feira. O time atleticano enfrentará o URT, em Patos de Minas, às 21h30. Mais cedo, às 20h30, a Patrocinense joga em casa, contra a Caldense.

A Patrocinense está em oitavo, com quatro pontos. A equipe até começou a partida disposta a se lançar ao ataque. Mas o principal jogador, Michel, que já havia exigido uma boa defesa de Everson, em chute cruzado, logo deixou o gramado, contundido. A partir daí, o Atlético-MG dominou completamente a partida e passou a criar jogadas ofensivas em chutes de média distância e sobretudo pelo lado esquerdo, com Arana.

A equipe encerrou a primeira etapa com dez finalizações e 59% de posse de bola, mas por muito pouco não foi para o intervalo com o 0 a 0 no placar. Somente no último lance da primeira etapa, Hulk aproveitou desvio adversário em cobrança de escanteio e, completamente livre, nem precisou saltar para desviar de cabeça.

O placar favorável fez o Atlético se soltar ainda mais na segunda etapa. E ‘El Turco’ contribuiu para isso. Além de promover a estreia de Godín na zaga, ele voltou do intervalo com Ademir no lugar de Zaracho e, mesmo após o segundo gol de Hulk, ainda colocou o centroavante Fábio Gomes no lugar do volante Alan. Aos 34 minutos, o estreante uruguaio fechou o placar com um gol de cabeça.

Saiba mais