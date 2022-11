GO: Tio é preso acusado de estuprar sobrinho e outro menino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 15:06 Compartilhe

Um homem, de 42 anos, foi preso na quarta-feira (9) acusado de estuprar dois meninos de 8 anos, em Águas Lindas (GO). De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas é sobrinha do suspeito.

Conforme as investigações, o tio praticava os crimes em casa, no momento em que a mãe do menino dormia. Após o caso ser denunciado, a polícia foi até a casa do homem que foi preso, por volta de 19h desta quarta-feira (9).

O investigado será encaminhado ao presídio, onde aguardará à disposição da justiça.

