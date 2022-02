GO: Suspeito de matar empresário a tiro se entrega à polícia

Na sexta-feira (11), o homem suspeito de matar Claudiomar da Silva, 35, se entregou à Polícia Civil, em Caldas Novas, Goiás. O empresário foi morto com um tiro na cabeça enquanto ajudava a socorrer uma vítima de um acidente que envolveu duas motos. As informações são do G1.

Em depoimento à polícia, o homem confessou a autoria do crime, mas, como não havia um mandado de prisão, ele foi liberado.

O suspeito afirmou que um rapaz, de 17 anos, perdeu o controle da sua moto e acabou batendo na motocicleta de sua mãe. Ele presenciou todo o acidente e, nesse momento, iniciou uma discussão com o jovem.

Os dois se agrediram fisicamente e, em seguida, o adolescente foi até um bar e pegou uma garrafa para se defender.

“O suspeito, então, foi à sua casa para buscar uma arma. Ele atirou na direção do menor, mas acabou acertando o empresário, que estava ajudando a sua mãe”, disse o delegado Alex Miller.

O disparo atingiu a cabeça de Claudiomar. Ele foi socorrido e levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreu.

A mãe do suspeito foi encaminhada para uma unidade de saúde da região com ferimentos leves.

Segundo o delegado, o suspeito deve responder em liberdade por homicídio qualificado (quando há intenção de matar). O jovem que pilotava a outra moto foi identificado e será investigado por envolvimento no homicídio.

Saiba mais