GO: Rapaz morre afogado ao tentar salvar criança de 10 anos em lago de Caldas Novas

Um jovem de 23 anos, identificado como Gabriel Vargas Jandré Ribeiro, morreu afogado após pular em um lago para salvar uma criança de 10 anos em Caldas Novas (GO). As informações são do site UOL.







De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, um chamado no Lago Corumbá, foi feito por volta das 14h desta quarta-feira (27) com a informação de duas pessoas se afogando. Com a ajuda de banhistas, a menina de 10 anos conseguiu escapar, mas Gabriel não saiu do local.

As equipes de busca dos bombeiros encontraram o corpo do rapaz de 23 anos, que passava férias na cidade, dentro do lago e sem sinais vitais. Ele ainda foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde teve a morte confirmada.

“Ele entrou para tirar a criança que estava se afogando, tanto que ele foi encontrado de calça jeans, de camiseta”, disse Fábio Mesquita, do Corpo de Bombeiros, ao UOL.

A criança, segundo informações, foi levada a um hospital da região, mas está bem.