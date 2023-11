GO: prefeito invade casa de ex-mulher e efetua disparos contra cômodo em que ela estava

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2023 - 15:42 Para compartilhar:

O prefeito da cidade de Iporá (GO), que fica a cerca de 226 quilômetros de Goiânia, Naçoitan Araújo Leite (sem partido), está foragido depois de invadir a casa da ex-mulher e disparar tiros contra ela neste sábado, 18. A vítima, que estava com o namorado na residência no momento do crime, não foi atingida e o caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. As informações são do Jornal Anhanguera 1ª Edição.

Entenda o caso:

Naçoitan Araújo Leite estava separado da ex-mulher havia dois meses, de acordo com as autoridades, e teria invadido a casa dela usando a própria caminhonete para arrebentar o portão da residência;

O suspeito teria ido até o quarto onde a vítima dormia com o namorado, mas não conseguiu abrir a porta, disparando 15 vezes contra o cômodo. Nenhum dos tiros foi efetivo;

Em contato com a IstoÉ , a Polícia Civil afirmou que a primeira atitude das forças de segurança foi garantir amparo e medidas protetivas aos envolvidos, como ressalta o delegado Ramon Queiroz;

, a Polícia Civil afirmou que a primeira atitude das forças de segurança foi garantir amparo e medidas protetivas aos envolvidos, como ressalta o delegado Ramon Queiroz; “Como ele (Naçoitan Araújo Leite) não foi localizado, foi requisitada a prisão preventiva do prefeito que foi deferida pelo poder judiciário”, complementou a autoridade;

O agente ainda afirma que no mesmo dia iniciaram ações de busca e apreensão na residência e na fazenda do político, mas não encontraram ele nem a arma utilizada no crime;

Ramon Queiroz também cita o fato de um aparelho de DVR, que armazena imagens de câmeras de segurança, ter sido roubado e um carro branco foi gravado parando em frente a residência da vítima e fugindo depois, já após o crime;

Um veículo que se assemelha muito ao das imagens e foi identificado como um Volkswagen Gol teria sido encontrado em uma das propriedades do prefeito;

“Nós iremos caminhar agora para tentar elucidar quem fez o furto desse equipamento, ou seja, quem interferiu ou está interferindo diretamente na investigação”, explicou o delegado;

Para a IstoÉ, a Prefeitura de Iporá afirmou que não vai comentar o caso.

