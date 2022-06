GO: Policial militar atira nas costas de torcedor rendido em estádio de futebol

No último domingo (12), um incidente marcou o pós-jogo entre Mozarlândia e Aruanã, no Estádio Municipal Alício Camões de Araújo. Um policial militar atirou nas costas de um torcedor de 37 anos, que estava rendido com as mãos na cabeça. As informações são do site G1.

O torcedor estava na arquibancada do estádio, em Mozarlândia (GO), quando o policial atirou duas vezes, mesmo com o homem rendido e com as mãos na cabeça. Imagens mostram o momento do incidente.





Procurada pela publicação, a Polícia Militar diz que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar o caso. A prefeitura de Mozarlândia também não comentou o incidente.

O torcedor ferido, que não teve a identidade revelada, afirmou que optou por não registrar boletim de ocorrência por medo.