GO: Polícia indicia dois suspeitos por estupro coletivo de jovem em festa

A Polícia Civil de Goiás indiciou dois dos cinco acusados de estuprar uma jovem, de 25 anos, em Águas Lindas de Goiás (GO), no último dia 8. O inquérito do caso foi concluído na segunda-feira (18) enviado ao Poder Judiciário.

Conforme o relato da jovem, após a festa na casa de um desconhecido, ela foi levada para um quarto do imóvel por duas mulheres para que pudesse dormir. No entanto, pouco tempo depois, um policial militar armado teria entrado no quarto, ameaçado a jovem e a estuprado.

No total, cinco homens teriam violentado a jovem e um deles abusou dela duas vezes. Após o crime, três suspeitos foram detidos. Outros três homens também prestaram depoimento, porém, como não foram reconhecidos pela vítima, eles foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), dois dos acusados presos foram indiciados. Até o momento, não há elementos indiciários de autoria com relação aos outros três suspeitos.

