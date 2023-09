GO: Polícia Civil prende sequestradores de cantor sertanejo durante operação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 15:27 Compartilhe

A polícia civil de Goiás realizou na manhã desta quarta-feira, 27, a operação “Impostores”, para o cumprimento de três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa, que foi responsável por um sequestro-relâmpago e roubo de veículo praticado contra o cantor Dan Lellis, cometido na região metropolitana de Goiânia.

+ PF prende radical que fez live sentado na cadeira de Moraes no STF

Resumo:

Sequestradores se passaram por policiais para levar o carro de Dan Lellis;

Criminosos extorquiram R$15 mil do cantor enquanto o mantiveram capturado;

Polícia conseguiu recuperar a caminhonete do cantor sertanejo.

As diligências desta manhã aconteceram nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Como explicado pelo próprio cantor no seu Instagram, ele tinha acabado de comprar uma caminhonete quando foi abordado em uma padaria por supostos policiais há quase um mês. “Os ‘policiais’ alegaram que meu carro era clonado […] então eu atendi o pedido dos policiais no mesmo momento e entrei no carro deles para ir para a delegacia.”

Veja imagens do momento em que Dan Lellis foi sequestrado:

Depois de algum momento dentro do veículo, Dan Lellis passou a suspeitar de que os sequestradores eram policiais e eles o extorquiram a pagar um valor de R$15 mil pelo Pix, com emprego de arma de fogo. Durante o crime, os autores ainda roubaram a caminhonete do músico.

“Eu e meu advogado, a gente entrou em contato com todas as delegacias para saber para onde meu carro tinha ido, se ele era problemático, se tinha um B.O. com certeza teria que ter uma entrada desse carro em alguma delegacia e não tinha”, explicou Dan Lellis. O cantor ainda disse que está bem e que sexta-feira lançará a sua nova música intitulada de “Seis Pessoas”.

Foram presos quatro indivíduos durante as investigações, entre os executores e participantes do crime. As vestimentas, distintivos e carteiras funcionais falsas da Polícia Civil também foram apreendidas pelas autoridades, assim como o veículo e a arma utilizada nas ações do grupo. A caminhonete de Dan Lellis foi localizada em Confresa, no Mato Grosso, com o apoio dos oficiais da Polícia Civil do estado.

Os suspeitos respondem pelo crime de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e extorsão qualificada pela restrição de liberdade. As penas dessas condenações podem chegar a até 31 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias