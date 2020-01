GO: Pedreiro é preso suspeito de matar homem por pisar em cimento fresco

Um pedreiro, que não teve o nome divulgado, foi preso na última quarta-feira (8) suspeito de matar um motorista de ônibus a facadas após ele pisar em uma escada com cimento fresco em Anápolis (GO). As informações são do G1.

De acordo com a polícia, os dois homens começaram a discussão na obra após o pedreiro pedir para o homem não pisar no local. Em seguida, ambos foram para um bar próximo ao imóvel e voltaram a discutir até que houve o esfaqueamento.