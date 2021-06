GO: Pai confessa que torturava filho de 8 anos com choques e afogamentos

Um jovem de 25 anos confessou à polícia que torturava o filho de 8 anos com choques e sessões de afogamento quando ficava bêbado, em Goiânia (GO). Em imagens registradas pela Polícia Civil, é possível ver ferimentos por todo o corpo do garoto, mas principalmente nas costas e nas unhas, que, de acordo com a polícia, eram arrancadas pelo pai.

Segundo reportagem do G1, o nome do investigado não foi divulgado. “Ele alegou que era porque ele bebia muita cachaça e que se transformava em outra pessoa e quebrava tudo que via pela frente, inclusive o garoto. Ele espancava o garoto de todas as formas possíveis”, disse o delegado Wesley da Silva, responsável pelo caso.

O pai da criança foi preso na segunda-feira (7), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. As investigações começaram após denúncia da avó materna do menino, que recebeu a criança para passar uns dias em sua casa após o pai dele sofrer um acidente.

À polícia, o menino contou que o pai o agredia de diversas formas, com choques elétricos, sessões de afogamento e pisões no pescoço.

“Inicialmente, a criança relatou que seu pai começou a agredi-la com um fio de energia. Com o tempo, ele começou a descascar esse fio, ligar na tomada e encostar no corpo da criança, causando queimaduras”, disse o delegado ao G1.

Até a tarde desta terça-feira (8), a polícia ainda não tinha informações sobre a mãe da criança, que morava com pai e madrasta. O pai do menino foi encaminhado ao presídio após ser detido e vai responder pelo crime de tortura. A criança foi levada para a casa da avó materna.

