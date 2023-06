GO: Onça é encontrada em condomínio de luxo; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 11:21 Compartilhe

Uma onça foi resgatada dentro do condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (27). O condomínio de casas é o mesmo onde moram a influencer Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi avistado no quintal de uma das residências durante uma ronda dos seguranças do local.

Bombeiros foram até o condomínio para resgatar a onça. Durante a operação, os agentes usaram uma rede de futebol para fazer o isolamento da área onde estava o animal.

A equipe aguardou a chegada de técnicos especializados do Zoológico para garantir a segurança da onça durante todo o processo. Na sequência, o animal foi sedado e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde receberá os cuidados necessários.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, durante a operação de resgate, não foram observados ferimentos no animal.

Veja as imagens do resgate da onça:

