GO: mulher é condenada a pagar indenização de R$ 20 mil por compartilhar áudio

Uma mulher foi condenada a pagar uma indenização de R$ 20 mil após compartilhar um áudio da amiga dela discutindo sobre política. O caso aconteceu em Goianésia (GO), que fica a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. As duas se conhecem desde a infância. As informações são do Jornal Serra Dourada, do SBT.

Entenda o caso:

As duas amigas se conversavam todos os dias por meio de mensagens no Whatsapp, compartilhando coisas do cotidiano e também sobre política, como conta a advogada da autora do processo, Kátia Luana Camargo;

Ambas pertenciam a partidos opostos nas eleições municipais de 2020. “Se aproveitando dessa intimidade e confiança, uma das partes compartilhou um áudio que ganhou grande repercussão no estado”, explica Kátia;

A divulgação da mídia teria gerado uma ofensa à honra e à integridade da vítima, que era uma pessoa conhecida em Goiás;

A advogada complementa que propagar prints de conversas privadas fere um direito constitucional. “Cabe à pessoa prejudicada denunciar isso à Justiça”, esclarece.

