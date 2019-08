GO: Mulher admite à polícia que deu cerveja para criança de 6 anos

Uma mulher aparece, em vídeo, dando uma lata de cerveja para a enteada de apenas 6 anos. A mulher, de 25 anos, não teve a identidade revelada e prestou depoimento à polícia na manhã desta terça-feira (13) em Bom Jesus de Goiás (GO). Ela admitiu que ofereceu a bebida para a criança, mas que foram só “três goles” da lata. As informações são do G1.

As imagens viralizaram nas redes sociais e chocaram os moradores da cidade. No vídeo, a mulher aparece cantando com uma lata de cerveja na mão e oferecendo diversas vezes para a criança. A mulher, então, manda a menina beber e comemora na sequência: “É isso aí, garota. Filha de peixe, peixinho é”.

No depoimento, ela disse que ficou em casa limpando a casa com a menina e que “por beber demais, não teve controle sobre as coisas que estava fazendo” e que deixou apenas duas latas da caixa da bebida alcoólica. Ela ainda admitiu que mandou o vídeo “sem querer” para um grupo e que depois deu banho na enteada e a colocou para dormir. A jovem ainda afirmou que foi repreendida pelo companheiro quando ele chegou do trabalho.

A mulher ainda disse estar “muito arrependida” e alegou que foi a primeira vez que ofereceu bebida para a criança. O pai da menina também prestou depoimento nesta terça-feira. A menina está sob a guarda da avó paterna.