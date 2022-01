GO: Menino se afoga após ser sugado por ralo de piscina em hotel

Uma criança de 8 anos se afogou depois de ser sugada pelo ralo de sucção da piscina de um hotel em Anápolis (GO), no domingo (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a equipe encontrou o menino fora da piscina e já com sinais vitais, após ser reanimada por uma das testemunhas. As informações são do Uol e do G1.

Conforme os bombeiros, a vítima apresentava uma lesão no antebraço direito e uma escoriação na mão, por conta da força feita pelas testemunhas para soltar o membro que havia sido sugado pelo ralo e prendia o garoto ao fundo da piscina. Após ser estabilizado, o menino foi levado para UPA pediátrica de Anápolis e, depois, transferido para o Hugol (Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira).

Em nota ao G1, o Hotel Radisson Anápolis informou que todas suas áreas de lazer, banheiros, saunas, hidromassagem e piscina contam com equipamentos e informativos de segurança. O hotel informou ainda que está acompanhando o caso do menino.

