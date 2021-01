GO: Justiça manda afastar secretário que vacinou ‘mulher da vida dele’

Assis Silva Filho, secretário de Saúde de Pires do Rio, no sudeste goiano, foi afastado por 60 dias do cargo, segundo informações do G1. De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a medida foi solicitada à Justiça para que ele não atrapalhe as investigações que correm sobre ele, após ter cedido uma dose de vacina para a esposa.

O órgão informou ainda que, durante o período em que ele estiver afastado, correrão investigações para saber se ele cometeu os crimes de abuso de autoridade e prevaricação.

Nas redes sociais, o secretário admitiu que deu uma dose de Coronavac para a sua esposa, que não é do grupo prioritário. Durante o vídeo, ele pediu desculpas e justificou que fez isso para “proteger a mulher da vida dele”.

“Foi com intuito de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Sou capaz de dar minha própria vida por ela”, afirmou.

Segundo o próprio secretário, a esposa dele tem mais de 70 anos e o acompanha no trabalho, visitando muitas vezes as unidades de saúde do município.

