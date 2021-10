GO: Jovem imobiliza pai para evitar que mãe fosse agredida

Um homem, de 55 anos, foi preso após ameaçar agredir a ex-esposa, no sábado (16), em Anápolis (GO). De acordo com a Polícia Militar, o filho dele, de 21 anos, imobilizou o pai até a chegada da corporação, que foi acionada pela mulher, de 43 anos. As informações são do G1.

Conforme o boletim de ocorrência, o ex-marido da mulher estava bêbado, ameaçando agredi-la com uma faca e já havia invadido a casa dela e quebrado algumas janelas. Para imobilizar o pai, o rapaz ficou ajoelhado sobre o corpo do homem, pressionando um dos braços dele contra o chão para que não pudesse se levantar.

De acordo com a PM, os envolvidos foram levados para a Central de Flagrantes da cidade. Ainda conforme o boletim de ocorrência, antes de ser imobilizado pelo filho, o homem teria conseguido agredir o pai e a irmã da ex-mulher. Ele foi transferido para Unidade Prisional Regional de Anápolis.

