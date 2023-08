GO: homens tentam sair sem pagar conta de motel que incluía uísque, preservativos e calcinha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 17:11 Compartilhe

Dois indivíduos foram apreendidos após tentarem deixar um motel sem pagar a conta de R$ 923 em despesas que incluíram uísque, preservativos e uma calcinha, de acordo com informações oficiais. Os registros da Polícia Militar indicam que, do montante total, apenas R$ 180 haviam sido pagos, deixando um saldo pendente considerável. O fato ocorreu no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia.

O incidente ocorreu ao longo da noite de terça-feira, 8, quando os indivíduos entraram nas instalações do motel por volta das 22:49. A tentativa de saída sem o pagamento integral ocorreu na manhã seguinte, por volta das 7:00 de quarta-feira, 9.

A PM foi solicitada por um funcionário do estabelecimento, que reportou a recusa dos dois homens em arcar com o restante da conta acumulada durante sua estadia de mais de oito horas no local.

Em decorrência do ocorrido, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por tentativa de fraude. A IstoÉ tentou obter mais informações sobre o caso, mas até o momento desta matéria a PM de Goiás não havia retornado os pedidos de informação. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas e, após os procedimentos legais, os dois suspeitos foram liberados.

