GO: Suíço é sequestrado e morto com três tiros à queima-roupa

O suíço Aristo Deliyannidis, de 59 anos, foi sequestrado e morto por causa de uma suposta dívida de R$ 12 mil, o caso aconteceu nesta última sexta-feira (22), em Goianésia, no centro de Goiás. O suspeito foi preso em flagrante. As informações são do G1.

Uma equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar estava cadastrando uma propriedade rural quando ouviu os disparos, o suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante e confessou o crime.

À polícia, o suspeito disse que saiu da cidade de Anápolis, foi até a casa da vítima, em Goianésia, para cobrar uma dívida. Quando chegou, rendeu Aristo com uma arma e o obrigou a entrar em seu próprio carro.

Conforme o seu depoimento, o suspeito disse que estava dirigindo por uma estrada vicinal quando Aristo conseguiu puxar o freio de mão, fazendo com que o carro rodasse e batesse em um barranco. Com o acidente, a vítima tentou fugir.

Foi nesse momento que o suspeito, ainda dentro do carro, efetuou três disparos que mataram Aristo Deliyannidis.

Saiba mais