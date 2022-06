GO: Homem é preso suspeito de jogar panela de ferro na cabeça do filho recém-nascido

Na quinta-feira (2), um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de agredir a mulher e jogar uma panela de ferro na cabeça do filho Kauã Alexandre, de apenas um mês de vida. O bebê sofreu traumatismo craniano leve. O caso ocorreu em uma praça, localizada no setor Tupinambá dos Reis, Goiânia (GO). As informações são do G1.

O bebê continua internado em um hospital da região para acompanhamento neurológico. A equipe médica informou que não há necessidade de cirurgia.





A porteira Deuzenira da Silva, que mora em frente à praça, informou que presenciou o homem batendo na mulher enquanto ela estava com o bebê no colo.

Depois de a criança ter sido agredida, ela ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para pedir orientação. “Me falaram para colocar água com gelo na cabecinha e não deixar o bebê dormir. De repente chegaram os policiais. O bebê estava se tremendo de dor, chorando bastante.”

Então, os policiais levaram o bebê às pressas para um hospital. Durante o trajeto, a mulher informou que estava fazendo um piquenique na praça.

Segundo ela, o homem arremessou um pedaço de pau contra ela e, depois, uma panela de ferro no bebê.