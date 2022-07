GO: Homem é preso suspeito de atear fogo na esposa

Um homem, que não teve a identidade revelada, de 34 anos, foi preso suspeito de jogar diesel e atear fogo na esposa, 28, na segunda-feira (18), em Montividiu (GO). Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pelo fato de a mulher ter recusado sair para beber com o marido. Ela segue internada em estado grave. As informações são do G1.







O casal tem quatro filhos juntos, dois meninos, um bebê, e uma menina. O crime foi cometido na frente deles, que gritaram por socorro ao verem a mãe em chamas.

“A motivação está sendo esclarecida ainda, mas, até agora, o motivo seria o fato dele querer sair para beber e ela não querer ir junto com ele”, disse o delegado Carlos Roberto.

“Ela gritava muito alto e pedia socorro: ‘Socorro, alguém me ajuda’”, afirmou uma vizinha.

Pelo crime, o homem foi preso em flagrante ao ser localizado na residência de parentes. Segundo a polícia, ele não confessou o crime.

O G1 não conseguiu contato com a defesa do homem até o momento.