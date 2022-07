GO: Homem é preso suspeito de agredir funcionários de hospital após perder parto do filho

Um homem, de 31 anos, foi preso na segunda-feira (11) por ser suspeito de agredir um médico e três enfermeiros dentro da Maternidade Augusta Bastos, em Rio Verde (GO). Isso ocorreu após ele não conseguir acompanhar o nascimento do filho. Como a lei garante que as gestantes tenham acompanhantes, os profissionais relataram à polícia que o pai não manifestou interesse de estar na sala de parto. As informações são do G1.

A identidade do homem não foi revelada até o momento. Por causa disso, o portal não conseguiu localizar a defesa dele.

Imagens de uma câmera, às quais o G1 teve acesso, mostram o momento em que o homem empurrou um enfermeiro contra a parede. Depois, ele gritou com outros funcionários do hospital.

Os profissionais da saúde relataram durante o depoimento que a mulher foi levada para a sala de parto assim que chegou na maternidade preste a dar à luz. Segundo eles, nesse momento, nem o homem ou a gestante manifestaram interesse de ele acompanhar o nascimento do filho.

Depois, o homem questionou se o filho havia nascido. Quando os funcionários disseram que sim, ele se revoltou e perguntou o porquê não foi chamado para acompanhar o parto.

Após o ocorrido, quatro profissionais que foram agredidos registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. O caso é investigado inicialmente como ameaça.