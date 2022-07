GO: Homem é preso por tentar matar a mãe asfixiada com travesseiro

Na quinta-feira (14), um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por ter tentado matar a própria mãe, 64, asfixiada com um travesseiro. A neta da idosa, 12, conseguiu impedir que o crime fosse consumado, segundo a Polícia Civil. O caso ocorreu na cidade de Itumbiara (GO). As informações são do Metrópoles.

A idosa relatou à polícia que o filho é usuário de drogas e ela notou que havia sumido R$ 15 da sua bolsa, dinheiro que seria usado para comprar medicamentos. Ela questionou o filho sobre o ocorrido e exigiu que ele devolvesse a quantia.

Nesse momento, segundo ela, o filho começou a insultá-la e disse que acabaria com a vida dela. Depois, ele se aproveitou do momento em que a mãe deitou no sofá e pegou um travesseiro para asfixiá-la.

A neta da mulher, de acordo com a Polícia Civil, pulou nas costas do homem para impedir que o crime fosse consumado. Na sequência, ele fugiu do local.

De madrugada, ele retornou para a casa da família e encontrou a sua mãe acordada. A mulher esperou ele dormir para ir à Delegacia da Mulher de Itumbiara e registrar uma notícia crime.

Quando os agentes chegaram à residência da mulher, prenderam o homem em flagrante. Agora, segundo os agentes, ele pode responder por tentativa de feminicídio triplamente qualificado, furto qualificado e injúria.

A polícia também constatou que ele já havia sido detido por tentativa de feminicídio contra uma ex-companheira.