GO: Filho é preso por matar homem para vingar morte do pai morto há 30 anos

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (26), em Vicentinópolis (GO), um homem, de 46 anos, acusado de matar José Romualdo da Silva, vulgo Kurikaka, de 62 anos, por vingança. De acordo com as investigações, o suspeito teria vingado a morte do pai, que foi morto há 30 anos por José. As informações são do portal Metrópoles.

A vítima, morta a tiros às margens da GO-320, entre as cidades de Joviânia e Vicentinópolis, foi atraída por meio de uma emboscada montada pelo homem e a namorada dele, de 22 anos, que também foi presa.





Conforme a polícia, a jovem ligou para José no último dia 20 de janeiro, solicitando um serviço de auto-socorro (guincho), afirmando que estava “no prego”. Sem desconfiar, a vítima foi até o local sozinha, onde foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local.

Ainda segundo a polícia, dias após o crime, o homem, de 46 anos, foi preso por porte ilegal de arma, mas liberado após o pagamento de fiança. Os agentes solicitaram um exame de confronto balístico que acabou confirmando que os projéteis alojados no corpo da vítima foram disparados pela arma apreendida com o suspeito.

As investigações apontam ainda que o homem, por diversas vezes, ameaçou José e prometeu se vingar. De acordo com a polícia, o suspeito e a namorada foram presos em Vicentinópolis (GO). A mulher foi encaminhada à Unidade Prisional Regional de Corumbaíba e o homem foi levado para a Unidade Prisional de Pontalina, onde aguardam o andamento da persecução penal.