GO: festa em motel é interrompida pela polícia

A Secretaria de Meio Ambiente (Semma), com o apoio da Polícia Militar, interrompeu uma festa em um motel com cerca de 25 pessoas na noite da última terça-feira (7) em Aparecida de Goiânia (GO). As informações são do UOL.

O responsável pela organização do evento foi multado em R$20 mil e, segundo a prefeitura, já tinha organizado uma festa em uma chácara na última segunda-feira (6) com 100 pessoas.

Os participantes da festa também foram multados em R$106 e o estabelecimento terá que pagar R$ 10 mil de multa, além de ter o risco de ser interditado.

