GO: Estudante sofre queimaduras em 70% do corpo em colégio; suspeita é presa

Uma jovem de 17 anos teve 70% do corpo queimado após uma aluna do Colégio Estadual do Setor Palmito, em Goiânia (GO), atear fogo nela na quinta-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). As informações são do jornal O Globo.

A jovem responsável por provocar os ferimentos é maior de idade e foi presa. Conforme a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), a pasta abriu uma apuração interna para averiguar o que aconteceu e está contribuindo com a investigação da Polícia Civil.

“O Protocolo de Segurança Escolar foi utilizado para nortear as ações da Pasta, que ofereceu socorro imediato à vítima, acionou o Samu e a Polícia Militar, que prendeu a suspeita da agressão. A Coordenação Regional de Educação (CRE) de Goiânia oferece total apoio à família da vítima”, acrescentou a Seduc em comunicado enviado ao jornal O Globo.

