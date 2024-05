GO: empresária morre após complicações de cirurgia plástica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 12:29 Para compartilhar:

Morreu nesta terça-feira, 7, em Goiânia (GO), a empresária Fábia Portilho, de 52 anos. Ela foi vítima de complicações decorrentes de uma cirurgia plástica. A Polícia Civil de Goiás já instaurou inquérito para investigar o ocorrido.

No sábado, 4, a empresária foi submetida a uma mamoplastia e uma lipoaspiração no Hospital Unique, em Goiânia. Segundo o “UOL”, de onde são as informações, o registro policial indica que a empresária teria sentido fortes dores abdominais e retornado ao hospital no dia de sua morte.

Mesmo tendo sido admitida na emergência sob gritos de dor, segundo o depoimento da família, o hospital teria se recusado a interná-la, o que fez com que familiares solicitassem sua transferência para outro hospital. No intervalo entre a liberação médica e a chegada ao outro hospital, de cerca de três horas, a dona do Planalto’s Palace Hotel, em Goianésia, foi a óbito.

A causa da morte de Fábia foi apontada como tromboembolismo pulmonar gorduroso e choque obstrutivo, mas a Polícia Civil de Goiás solicita autópsia para apurar se houve negligência médica.

Em nota à imprensa, Nelson Fernandes, médico responsável pela cirurgia da empresária, afirmou que ela não teria apresentado queixas em sua consulta pós-operatória. O cirurgião e o Hospital Unique também negaram que tenham negligenciado assistência na terça-feira.