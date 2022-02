GO: Durante acidente, homem é morto a tiro enquanto socorria vítima

Na quinta-feira (10), o empresário Claudiomar da Silva Mata foi morto com um tiro na cabeça enquanto ajudava a socorrer uma vítima de um acidente que envolveu duas motos. O caso ocorreu em Caldas Novas, Goiás. Segundo a Polícia Militar, teve início uma discussão entre os dois motociclistas e um deles efetuou o disparo. As informações são do G1.

A Polícia Militar informou que a vítima do acidente era a mãe de um dos motociclistas e, por isso, teve início a discussão.

Na sequência, o outro motoqueiro foi à sua casa, pegou uma arma e voltou para o local do acidente efetuando disparos.

Uma das balas atingiu a cabeça de Claudiomar.

Ele foi socorrido e levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu e morreu.

A mãe do motociclista foi encaminhada para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

O autor dos disparos fugiu do local.

Os policiais descobriram a identidade do atirador, mas ele não foi localizado até o momento.

O caso foi transferido para a Polícia Civil, que é a encarregada de investigar a ocorrência.

