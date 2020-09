GO: Duas mulheres são encontradas mortas dentro de cisterna de motel

Duas funcionárias de um motel foram encontradas mortas dentro da cisterna do local de trabalho em Caiapônia (GO) neste domingo (13). As vítimas foram identificadas como Simone de Jesus Garcia, de 53 anos, e Cleide Fernandes Cavalcante, de 52 anos. As informações são do G1.

De acordo com o delegado Ramon Queiroz, a pessoa que praticou os crimes deixou um bilhete no local, mas o conteúdo está sob sigilo da apuração. As vítimas também foram roubadas.

Conforme a Polícia Militar, o crime foi descoberto após a filha de uma das vítimas perceber que a mãe não voltou para casa após o expediente. Uma equipe da corporação foi até o motel, que estava fechado e convocaram o dono para levar as cópias das chaves.

Ainda segundo a PM, as câmeras de segurança instaladas no estabelecimento foram arrancadas. O caso está sendo investigado.

