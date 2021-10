GO: Dois homens são suspeitos de espancar a mãe idosa

Uma idosa foi espancada, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, dois filhos da mulher são suspeitos de terem cometido o crime. Conforme a cuidadora da idosa, ela encontrou a mulher com vários hematomas pelo corpo. As informações são do G1.

A Polícia Militar foi acionada e localizou os suspeitos na terça-feira (12). Eles foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados em seguida. A idosa passou por exame de corpo de delito, que confirmou as agressões.

Segundo a corporação, ainda não se sabe há quanto tempo a mulher sofria maus-tratos pelos próprios filhos. A mulher foi encaminhada para a casa de outros parentes.

