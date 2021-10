GO: Deputado xinga mulher de ‘puta’ e se envolve em confusão generalizada

O deputado federal professor Alcides Ribeiro Filho (PP-GO) aparece em um vídeo que circula nas redes sociais envolvido em uma confusão generalizada e xingando uma mulher de “puta” no pátio da Unifan (Centro Universitário Alfredo Nasserda), da qual é reitor, em Goiânia (GO), nesta sexta-feira (8). As informações são do UOL.

O professor bate boca com uma mulher que, supostamente, seria mãe de um dos alunos, que reclama por ele não estar estudando e ninguém na faculdade resolver sua situação. Professor Alcides diz que ele não tem obrigação de atender e diz para que ela procure a polícia, porque ele ficará esperando.

“Vai lá, me denuncia na polícia, que eu vou esperar a polícia aqui”, diz o deputado apontando o dedo para a mulher. Ela rebate dizendo que ele é muito sem respeito, pede o dinheiro que ela teria pago para a faculdade de volta e que ele tire o dedo de sua cara.

Alcides a confronta dizendo que sem respeito era ela, e a xinga: “Sem respeito é você, sua puta”. A partir desse momento, uma confusão generalizada começa, e alguns homens começam a brigar.

Em um outro vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver parte da confusão e ouve-se um barulho supostamente de um tiro.

Veja os vídeos abaixo:

Em um comunicado, a Unifan saiu em defesa do professor Alcides, diz que o vídeo foi “editado de forma seletiva e maldosa antes de sua divulgação” e acusa a mulher de “armar” a situação para expor o parlamentar.

Leia o comunicado na íntegra:

“A reitoria do Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan) lamenta profundamente o fato ocorrido na tarde desta sexta-feira (8), no pátio da instituição, quando nosso Reitor, professor Alcides Ribeiro Filho, foi agredido fisicamente por pessoas levadas ao local por uma mãe de estudante insatisfeita com as regras da instituição.

O ocorrido tem nuances de armação para expor a imagem do nosso Reitor, um deputado federal influente em Goiás. O vídeo que circula nas redes sociais e nos aplicativos de bate-papo foi editado de forma seletiva e maldosa antes de sua divulgação. No entanto, a Unifan esclarece que o ocorrido tem cunho político, é uma questão institucional e assim deve ser tratada.

Professor Alcides passa bem, graças a Deus, mas a agressão física sofrida por ele será apurada nas esperas policial e judicial e terá como respaldo a violência empregada contra uma pessoa de 67 anos, conforme preconiza o Estatuto do Idoso.

A reitoria da Unifan pede desculpas à sociedade e se coloca à disposição para mais esclarecimentos.”







