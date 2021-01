GO: Criança de 10 anos é ameaçada com faca durante assalto em mercearia

Três homens que assaltaram uma mercearia em Abadia de Goiás (GO) foram presos em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (18). Conforme a polícia, imagens de câmeras de segurança flagraram os criminosos indo até o local momentos antes do assalto e deixando o carro na esquina.

Ainda de acordo com a polícia, no assalto, um dos ladrões abordou uma criança de 10 anos. O menino estava no caixa ajudando os avós e foi ameaçado com uma faca que estava na cintura do criminoso. A criança entregou o dinheiro e os ladrões fugiram em um carro preto.

Após ser acionada, a Polícia Civil começou a investigar o caso e conseguiu capturar os suspeitos, que haviam trocado de camiseta e boné para não serem reconhecidos. Eles foram autuados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma branca. O trio é investigado por outros assaltos na região.

