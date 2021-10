GO: Conselho de medicina interdita ginecologista suspeito de crimes sexuais

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) interditou o ginecologista Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, investigado por crimes sexuais. As informações são do g1.

Com a decisão, o médico fica temporariamente impedido de exercer a profissão no Brasil. Ele é investigado por importunação sexual, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

Segundo o órgão, a interdição é válida por seis meses, podendo ser prorrogada, e é um procedimento adotado pelos Conselhos Regionais de Medicina para “restringir o exercício da profissão por médicos cuja ação ou omissão esteja prejudicando gravemente a população, ou na iminência de fazê-lo”.

O médico, que também é obstetra, se aproveitava da realização de exames para “ter uma conduta não condizente com o momento”. Ele foi preso no dia 29 de setembro, mas ganhou liberdade provisória no dia 4 de outubro. Nicodemos está usando tornozeleira eletrônica, não pode entrar em contato com as vítimas e nem fazer consultas.

Ele responderá por crime de violação sexual mediante fraude. Vítimas de cidades como Goiânia, Pirenópolis e Brasília já buscaram informações sobre como denunciar o ginecologista.

