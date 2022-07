GO: Colisão entre carros deixa quatro mortos, entre eles uma criança

Uma batida entre dois carros deixou quatro mortos em Goiás, entre elas uma criança, de acordo com informações do G1.

Segundo a rerpotagem, o acidente ocorreu neste sábado (9), na cidade de Vila Boa, no Entorno do Distrito Federal. Um dos veículos chegou a sair da pista, indo parar na mata ao lado.

De acordo com a PRF, o acidente foi uma batida frontal entre dois carros, no quilômetro 92 da rodovia. As imagens mostram os dois veículos destruídos.