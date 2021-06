GO: Bebê é atacado por jacaré e tem antebraço amputado, diz médico

Um bebê de um ano e oito meses foi atacado por um jacaré na Lagoa Grande, em Porangatu (GO) na quarta-feira (23). De acordo com o relato da mãe ao médico que atendeu a criança, o menino estava passeando com a babá, quando a mãe ouviu o choro do filho e já o encontrou machucado nos braços da mulher. As informações são do G1.

“A babá disse para a mãe que o animal abocanhou o braço do bebê e puxou para a água, ela contou que entrou na água e tirou a criança da boca do jacaré”, contou ao G1 o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Juliano Ferreira.

Após ser socorrido, o menino foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com a equipe médica, a criança precisou ter o antebraço direito amputado por conta da gravidade dos ferimentos.

“O braço estava muito destroçado. A criança está bem, não vai ficar sequela alguma, a não ser o braço. Ele vai ter vida normal. A articulação do cotovelo ficou preservada para poder implantar uma prótese futura”, explicou Ferreira.

