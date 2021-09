GM vai reativar 2º turno de produção em fábricas em SP e RS

SÃO PAULO (Reuters) – A General Motors anunciou nesta quarta-feira que vai retomar o segundo turno de produção em suas fábricas em São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS) em 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente, citando alta demanda pelo utilitário Tracker e pelo hatch Onix.

A fábrica em São Caetano do Sul retomou produção em um turno em 26 de agosto após trabalhos de instalação da linha da nova versão da picape Montana, no final de junho. Já a unidade em Gravataí parou produção em 5 de abril por causa da escassez de fornecimento de componentes na indústria e voltou a operar em um turno em 16 de agosto, informou a companhia.

A GM não informou volumes de produção com a reativação dos turnos.

“Com o aumento da produção em São Caetano do Sul e Gravataí, todas as fábricas da GM (no Brasil) passam então a operar em dois turnos”, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

“O complexo de São José dos Campos (SP), onde é feita a Nova S10, também trabalha em ritmo acelerado desde maio para atender à crescente demanda pela picape”, acrescentou a companhia.

