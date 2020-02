GM tem prejuízo no 4º trimestre, mas ganho ajustado supera expectativa

A General Motors (GM) divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 194 milhões no quarto trimestre de 2019, equivalente a US$ 0,16 por ação. No mesmo período de 2018, a montadora americana obteve lucro de US$ 2,044 bilhões. Com ajustes, a GM registrou ganho por ação de US$ 0,05 entre outubro e dezembro, resultado que superou o consenso da FactSet, de US$ 0,01.

No último trimestre, a receita da empresa sofreu queda anual de 20%, a US$ 30,8 bilhões. Neste caso, a projeção da FactSet era um pouco maior, de US$ 31,3 bilhões.

Às 10h22 (de Brasília), a ação da General Motors subia 0,55% no pré-mercado em Nova York.