GM tem prejuízo de US$ 5,17 bilhões no 4º trimestre

A General Motors anunciou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 5,17 bilhões no quarto trimestre de 2017, revertendo lucro de US$ 1,84 bilhão obtido em igual período do ano anterior. A perda por ação foi de US$ 3,65, ante ganho de US$ 1,19 um ano antes.

O prejuízo foi atribuído a despesas de US$ 7,3 bilhões relacionadas à reforma tributária dos EUA, aprovada em dezembro.

Com ajustes, a GM teve lucro por ação de US$ 1,65, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,39.

A receita teve queda anual de 5,5% no último trimestre, a US$ 37,7 bilhões, mas superou a expectativa da FactSet, de US$ 36,98 bilhões.

As vendas da GM em 2017 totalizaram 8,9 milhões de veículos, alta de 0,8% ante o ano anterior.

Às 11h (de Brasília), a ação da GM operava em alta de 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.