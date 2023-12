GM processa São Francisco por cobrança tributária supostamente irregular

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 13:59 Para compartilhar:

A General Motors abriu processo contra São Francisco pela cobrança supostamente irregular de US$ 108 milhões em impostos ao longo de sete anos, embora e montadora não tenha funcionários ou presença física na cidade.

A GM alega que a cidade usou incorretamente seu negócio de robotáxi Cruise, com sede em São Francisco, para calcular os impostos cobrados, Como resultado, US$ 3 bilhões da receita global da empresa foram atribuídos a São Francisco para questões tributárias apenas no ano passado.

A montadora também quer receber mais US$ 13 milhões em multas e juros, o que eleva o valor pedido na ação a US$ 121 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

