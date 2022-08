GM planeja voltar a pagar dividendo, suspenso desde o início da pandemia

admin3 19/08/2022 - 11:36 Compartilhe

A General Motors afirmou nesta sexta-feira que planeja voltar a pagar dividendo trimestral, após suspendê-lo em abril de 2020 para preservar caixa durante a pandemia da covid-19. A montadora de Detroit disse também que planeja voltar a fazer recompras de ações no momento oportuno, acrescentando que o progresso em iniciativas importantes tem dado confiança de que ela pode financiar seu crescimento em veículos elétricos e outros avanços, enquanto retorna capital aos acionistas.

A empresa disse que espera pagar seu primeiro dividendo, de US$ 0,09 por ação, em 15 de setembro. E planeja elevar seu programa de recompra existente de ações ordinárias a US$ 5 bilhões, acima dos US$ 3,3 bilhões que restavam da iniciativa.

O anúncio marca uma mudança de posição da empresa. Em fevereiro, a executiva-chefe, Mary Barra, havia afirmado que a GM não voltaria a pagar dividendo, mas priorizaria gastar em veículos elétricos e em outros planos de crescimento.

Na primavera local de 2020, a montadora e outras do setor suspenderam o pagamento de dividendos, diante da incerteza e para preservar caixa, com a covid-19.

Desde então, os lucros da GM tiveram uma reação forte e ela já destinou bilhões de dólares para expandir sua linha de veículos elétricos, entre outros investimentos. No total, ela planeja gastar US$ 35 bilhões em veículos elétricos e autônomos até 2025.