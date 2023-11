GM planeja US$ 10 bi em recompra de ações, para dar mais segurança a investidores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 12:02 Para compartilhar:

A General Motors planeja uma forte alta no retorno em dinheiro aos acionistas, no momento em que a executiva-chefe, Mary Barra, busca dar garantias a investidores sobre a saúde do negócio de fabricação de carros da montadora, após revezes em frente como veículos elétricos e sem motorista.

Na quarta-feira, a GM delineou planos para uma recompra acelerada de US$ 10 bilhões para o próximo ano. A companhia financiará isso em parte liberando capital antes previsto para o desenvolvimento de veículos elétricos e autônomos, que têm sido pilares da estratégia de crescimento do atual comando da empresa.

A GM também planeja cortar gastos em seu negócio em 2024 e compensar maiores custos trabalhistas, após acordo com sindicato sobre o tema.

A empresa diz que terá lucro forte neste ano, mesmo com a greve de seis semanas que tirou US$ 1,1 bilhão de seu resultado no terceiro e quarto trimestres. A companhia espera lucro operacional em todo este ano de US$ 11,7 bilhões a US$ 12,7 bilhões, após no mês passado ter retirado seu guidance, durante a greve. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias