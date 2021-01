GM fecha parceria com Microsoft para acelerar comercialização de carros autônomos

A General Motors anunciou nesta terça-feira, 19, que fechou uma parceria com a Microsoft para a companhia de tecnologia auxiliar no processo de comercialização de carros autônomos, que são fabricados pela Cruise, empresa subsidiária da montadora americana. Em comunicado divulgado em seu site, a GM informou que a Microsoft se juntará a um grupo de investidores, que inclui também a japonesa Honda, para um novo investimento de capital de mais de US$ 2 bilhões na Cruise.

No comunicado, a GM afirmou que as empresas vão “reunir sua excelência em engenharia de software e hardware, recursos de computação em nuvem, know-how de fabricação e ecossistema de parceiros para transformar o transporte e criar um mundo mais seguro, limpo e acessível para todos”.

Em contrapartida, a montadora vai auxiliar a Microsoft em suas iniciativas de digitalização e otimização das cadeias de suprimento digitais.

“A Microsoft é uma grande adição à equipe em direção a um futuro de zero acidente, zero emissões de poluentes e zero congestionamento”, declarou o CEO da GM, Mary Barra, na nota divulgada pela empresa.

