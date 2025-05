GM espera impacto de até US$ 5 bilhões com tarifas de Trump

A General Motors está reduzindo suas expectativas de lucro para o ano, já que a montadora se prepara para um impacto potencial de tarifas automotivas de até US$ 5 bilhões em 2025. A empresa anunciou no início desta semana que estava reavaliando suas previsões para 2025 devido à guerra comercial.

Na ocasião, a GM disse que sua perspectiva financeira inicial para o ano inteiro não contemplava o impacto potencial. Nesta quinta-feira, 1º, a montadora disse que agora prevê lucros ajustados para o ano inteiro antes de juros e impostos (Ebitda) em uma faixa de US$ 10 bilhões a US$ 12,5 bilhões. A orientação inclui uma exposição tarifária atual de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões. A GM previu anteriormente um Ebitda ajustado para 2025 entre US$ 13,7 bilhões e US$ 15,7 bilhões.

A previsão revisada ocorre depois que o presidente Donald Trump assinou ordens executivas na terça-feira para relaxar algumas de suas tarifas de 25% sobre automóveis e autopeças, uma reversão significativa, já que os impostos de importação ameaçavam prejudicar os fabricantes nacionais.

As montadoras e análises independentes indicaram que as tarifas poderiam aumentar os preços, reduzir as vendas e tornar a produção dos EUA menos competitiva em todo o mundo.

Trump retratou as mudanças como uma ponte para que os fabricantes de automóveis mudem mais a produção para os Estados Unidos. Ainda assim, não está claro o impacto que as tarifas mais amplas de Trump terão sobre a economia dos EUA e as vendas de automóveis.

A maioria dos economistas afirma que as tarifas – que, em última análise, poderiam atingir a maioria das importações – aumentariam os preços e desacelerariam o crescimento econômico, possivelmente prejudicando as vendas de automóveis, apesar do alívio que o governo pretende oferecer em relação às políticas anteriores.

Em uma carta aos acionistas nesta quinta-feira, a CEO da General Motors, Mary Barra, disse que a montadora espera manter seu forte diálogo com o governo Trump sobre comércio e outras políticas em evolução.

“Como você sabe, há discussões em andamento com os principais parceiros comerciais que também podem ter um impacto”, disse ela. “Continuaremos a ser ágeis e disciplinados e os atualizaremos assim que soubermos mais.”/AP