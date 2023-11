GM cancela 1.245 demissões em fábricas de São Paulo, diz sindicato

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 04/11/2023 - 12:43 Para compartilhar:

Neste sábado, 4, a General Motors anunciou o cancelamento das 1.245 demissões das fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

O fato ocorre um dia após o Tribunal Superior do Trabalho ter rejeitado um pedido de liminar da montadora para que as demissões fossem mantidas.

Será realizada, na tarde de segunda-feira (6), uma reunião da GM com os três sindicatos.

“A retomada dos empregos é uma vitória histórica, fruto da forte luta dos trabalhadores das três cidades. Foram 13 dias de greve e muita união em defesa dos empregos. Mostramos a força da nossa categoria”, afirma o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Valmir Mariano, em nota divulgada.

Desde 21 de outubro, a GM demitiu 839 funcionários em São José dos Campos, 300 em São Caetano e 105 em Mogi das Cruzes. A medida levou a uma greve, que iniciou no dia 23 de outubro.

O sindicato ressalta que a montadora fez os desligamentos, apesar de ter assinado acordo de layoff no qual garantia estabilidade no emprego para todos os funcionários até maio de 2024. Outro detalhe é que a companhia fez a demissão em massa sem abrir negociação prévia com o sindicato.

Procurada pela ISTOÉ, a GM não respondeu até a publicação desta matéria.

