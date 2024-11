GM/Cadillac fecha acordo e será 11º time na F1 a partir de 2026

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/11/2024 - 14:26 Para compartilhar:

ROMA, 26 NOV (ANSA) – Após uma longa novela, a Fórmula 1 anunciou que chegou a um acordo para que a General Motors entre no grid da categoria a partir da temporada de 2026, sob o nome GM/Cadillac.

De acordo com uma avaliação da F1, o novo time americano preencheu todos os pré-requisitos para se tornar a 11ª equipe da elite do automobilismo, coisa que não acontecia há quase uma década.

“O comprometimento da General Motors e da Cadillac com este projeto é uma demonstração importante e positiva da evolução do nosso esporte. Estamos ansiosos para ver o progresso e o crescimento desta aplicação, certos da colaboração e do apoio total de todas as partes envolvidas”, disse o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali.

Já Mohammed bin Sulayem, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), declarou que “todas as partes continuarão trabalhando juntas para garantir que o processo progrida sem problemas”.

A entrada de uma nova equipe na F1 já vinha sendo cogitada há um tempo, mas o processo emperrou depois de a Andretti ter sua candidatura recusada no início do ano. Os americanos, inclusive, chegaram a fechar uma parceria com a Cadillac, marca que pertence à GM.

Vale destacar que a General Motors também já está registrada na FIA para fornecer unidades de potência a partir da edição de 2028 da F1.

“A F1 exige inovação e excelência que ultrapassem os limites.

É uma honra para a GM e a Cadillac se juntarem à principal categoria de corridas do mundo, e estamos comprometidos em competir com paixão e integridade para elevar o esporte para os fãs ao redor do mundo. Este é um palco global para demonstrarmos a expertise em engenharia e a liderança tecnológica da GM em um nível totalmente novo”, explicou Mark Reuss, presidente da GM.

(ANSA).