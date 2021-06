GM aumenta investimento em veículos elétricos

Por Ben Klayman

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) – A General Motors anunciou nesta quarta-feira aumento nos investimentos em veículos elétricos e autônomos e antecipou planos para duas fábricas de baterias nos Estados Unidos, bem como estimou lucro mais forte do que o esperado para o segundo trimestre.

A montadora disse que agora vai investir 35 bilhões de dólares até 2025 em veículos elétricos, um aumento de 75% em relação a março de 2020, antes que a pandemia fechasse a indústria.

“A adoção de veículos elétricos está aumentando e alcançando um ponto de inflexão”, disse o diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, a jornalistas. “Queremos estar prontos para sermos capazes de produzir a capacidade de que precisamos para atender a demanda ao longo do tempo.”

A GM disse anteriormente que iria lançar 30 veículos elétricos globalmente até 2025. Nesta quarta-feira, a companhia disse que o número agora aumentará com os investimentos mais elevados. A empresa também disse que a capacidade adicional de produção nos EUA será usada para montagem de SUVs elétricos. Os detalhes dos novos números de veículos e fábricas de SUVs envolvidos não foram detalhados.

Como parte dos investimentos, a GM disse que vai construir duas fábricas adicionais de baterias nos EUA em meados da década. A GM disse que os detalhes sobre onde essas fábricas serão construídas serão anunciados mais tarde, mas essas unidades serão responsáveis ​​por mais da metade do último aumento de 8 bilhões de dólares em investimentos.

Foi a segunda vez que a montadora aumentou seu orçamento para veículos elétricos desde que delineou seus objetivos no início do ano passado. Em novembro, o orçamento aumentou de 20 bilhões para 27 bilhões de dólares.

A GM também disse que agora espera reportar resultados de segundo trimestre melhores do que os esperados, apesar do impacto da escassez global de chips. A empresa espera que o lucro operacional do primeiro semestre fique entre 8,5 bilhões e 9,5 bilhões de dólares, devido aos fortes resultados financeiros e à melhoria na produção de veículos.

A GM disse anteriormente que superaria significativamente sua previsão anterior de lucro de 5,5 bilhões de dólares no primeiro semestre.

A companhia informou ainda que vai lançar até meados da década uma terceira geração de seu sistema de células de combustível, que tem mais densidade de energia e possui custos mais baixos.

