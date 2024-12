GM anuncia encargos e baixa contábil de US$ 5,5 bilhões em joint venture na China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2024 - 16:20 Para compartilhar:

A General Motors (GM) anunciou que espera incorrer em US$ 5,5 bilhões em encargos e baixas contábeis no quarto trimestre em joint venture com a SAIC Motor, na China, demonstrando que o negócio de carros no país está difícil e acendendo um alerta para outras montadoras norte-americanas.

A fabricante diminuirá sua participação na joint venture em até US$ 2,9 bilhões, de acordo com um registro de valores mobiliários. A empresa também terá encargos e perdas patrimoniais adicionais de US$ 2,7 bilhões, decorrentes da implementação do plano de reestruturação pela SAIC General Motors, o que inclui custos de fechamento de fábricas e otimização de portfólio.

A GM não acredita que precisará colocar dinheiro adicional para a reestruturação, mas alertou que os cerca de US$ 5,5 bilhões em despesas atingirão os números do quarto trimestre.

A condição dos negócio chineses da GM tem deteriorado ao longo do tempo. Em anos anteriores, a joint venture gerou cerca de US$ 500 milhões em lucro para a montadora a cada trimestre, mas, em 2023, o lucro foi menos de um décimo deste valor. Uma das razões é a mudança na estrutura do mercado automotivo chinês, que se tornou cada vez mais elétrico, deixando menos espaço para carros tradicionais. Fonte: Dow Jones Newswires